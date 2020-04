Nasze zwierzaki mają się świetnie na domowej kwarantannie. Zobaczcie niezwykłych pupili naszych Czytelników. Jak spędzają teraz czas?

Międzynarodowy Dzień Psa. Tak wyglądają pupile naszych Czytelników!

W niedzielę 1 lipca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Psa, który został ustanowiony w 2007 roku. Pomyśleliśmy, że to świetna okazja do tego, by złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim czworonogom (oby miały miliony powodów do merdania ogonkiem!) oraz do tego, by pokazać u...