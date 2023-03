Natura moich okolic - weź udział w konkursie i wygraj nagrody. Najlepsze prace pokazane zostaną na wystawie w Zielonej Górze

Co się stało na deptaku? Bachus oniemiał z wrażenia

Konkurs Natura moich okolic. Plener i wystawa na zielonogórskim deptaku

ZNP nie tylko walczy o prawa i godne wynagrodzenia dla pracowników oświaty, o większe fundusze na edukację, o szkołę na szóstkę, ale także dba o to, by pedagodzy i pracownicy szkół, przedszkoli, emeryci mogli rozwijać swoje pasje. Okazją do tego jest oczywiście konkurs, wystawy, wakacyjne plenery, organizowane m.in. w podzielonogórskim Przytoku, Gdańsku, Augustowie, Świeradowie Zdroju czy Szklarskiej Porębie.