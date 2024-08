Nauczyciel pilnie poszukiwany. Belfrów brakuje też w lubuskich szkołach

- Ten problem z roku na rok się pogłębia. Odchodzą nauczyciele emerytowani, kolejni rezygnują z pracy i nie przekonują ich nawet podwyżki, a nie ma zainteresowania osób, które do tej pory nie pracowały w oświacie. Jeśli już pojawiają się młodzi pedagodzy, to często po kilku miesiącach rezygnują. Do podjęcia pracy w szkole nie zachęca ich nakład obowiązków, zaangażowania i odpowiedzialności, które nie są proporcjonalne do wynagrodzenia - tłumaczy Ewa Dominiak, prezes oddziału ZNP w Gorzowie.