Nauczycielka w stroju misia zatańczyła pod oknami domów dzieci w Zielonej Górze. To tylko jedna z atrakcji dla maluchów. Jakie są inne?

Koronawirus pozamykał dzieci w domu. Przedszkolaki tęsknią za sobą i swoją panią. No to pani wskoczyła w strój misia i objechała wszystkich podopiecznych. By razem z nimi śpiewać i odtańczyć ulubiony układ. Oczywiście pod oknami maluchów. Oj, dzieje się dużo więcej w Lingualand. Po polsku i po angielsku...

Z powodu pandemii koronawirusa już 16 marca zamknięte zostały wszystkie przedszkola. Ale nie znaczy to, że dzieci nie mają ze sobą i swoimi nauczycielkami kontaktu. W dwujęzycznym przedszkolu Lingualand wiele się dzieje. Już od pierwszego dnia zamknięcia placówek oświatowych na przedszkolnym facebooku publikowane są propozycję zajęć dla dzieci: zadania do specjalnego zeszytu, który dzieci założyły na czas nieobecności w przedszkolu, piosenkę na aktualny dzień, bajkę, ćwiczenia ruchowe oraz projekt plastyczny, który dzieci wykonują w domu.

Koronawirus im nie przeszkodził w dobrej zabawie. Nauka zdalna i inne zajęcia - Mamy całkiem spore grono dzieci, które regularnie te zadania wykonują i przesyłają nam na maila, facebooka czy Whats Appa zdjęcia swoich prac – mówi dyrektor przedszkola Magda Karwicka. – Od 16 marca ruszyła też akcja „Poszukiwacze kodu każdego dnia publikowane jest zadanie/łamigłówka do rozwiązania, z każdego dnia z rozwiązania jedna literka przechodziła do hasła głównego. Z hasła głównego należy wyłonić kod, który będzie potrzebny do otworzenia skrzynki z niespodzianką ( która będzie czekała na dzieci po powrocie do przedszkola). To są codzienne działania publikowane na Facebooku oraz przesyłane mailem na adresy rodziców.

Natomiast już 18 marca przedszkole rozpoczęło zajęcia online przy wykorzystaniu platformy ZOOM. Prowadzone są 4 półgodzinne zajęcia dla przedszkolaków z podziałem na dzieci starsze i młodsze- 2 lekcje w języku angielskim i dwa zajęcia w języku polskim.

Nauczycielka w stroju misia tańczy, a ludzie biją brawo - Dostaliśmy sporo informacji od rodziców, że dzieci tęsknią za przedszkolem i swoimi paniami. Jedna z naszych nauczycielek w lingualandowym stroju misia odwiedziła więc swoich wychowanków pod ich oknami w domach (zachowując dystans i wszelkie środki ostrożności:) i przy akompaniamencie muzyki z samochodu razem ( z rodzicami również) odtańczyli ulubiony, przedszkolny utwór Baby Smark – opowiada Magda Karwicka. - Jak się później okazało, nasze poczynania były z radością śledzone przez żielonogórskie grupy facebookowe:- Spotkania na dystans miały wywołać uśmiech na buziach naszych przedszkolaków, a jak wiemy, bawiło się przy tym wiele innych osób z balkonów lub sąsiednich ogródków przydomowych.

Dobranocka on-line po angielsku, a dzieci w piżamach Nauczycielki towarzyszą swoim podopiecznym nie tylko w dzień, ale także wieczorem.

- Spotykamy się wszyscy na „lingualandową dobranockę” na platformie ZOOM (część dzieci już w piżamkach) i czytamy bajeczkę na dobranoc- oczywiście po angielsku – podkreśla M. Karwicka. - To jest kolejna okazja do nauki, ale też do spotkania z kolegami z przedszkola.

To jeszcze nie wszystko, co się dzieje w przedszkolu…

Rodzice zwolnieni z czesnego za przedszkole - Co ważne - urząd miasta Zielona Góra wsparł rodziców z mojej placówki podwyższając kwotę dotacji z 75 procent do 90 procent (w odniesieniu do kwoty, jaką otrzymują przedszkola miejskie) – zauważa Magda Karwicka. – Dotyczy to czasu zawieszenia stacjonarnej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r). Biorąc pod uwagę wsparcie dla rodziców przez miasto przedszkole nie będzie pobierać czesnego przez ten okres.

POLECAMY TEŻ

ŻEBY DZIECI SIĘ NIE NUDZIŁY GDZIE JEST KORONAWIRUS W POLSCE?

Czytaj także Gdzie jest koronawirus w Polsce i na świecie? Zobacz mapy

Zobacz też: Pierwsze mikroskopowe zdjęcia koronawirusa. Efekt pracy rosyjskich naukowców