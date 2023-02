Nawiedzone Zakopane: niepokojące miejsca i niesamowite opowieści z Tatr. Co przepowiedział czarownik, która dolina jest radioaktywna? Emil Hoff

Zakopane i Podhale skrywają wiele niesamowitych miejsc, z którymi wiążą się opowieści pełne niesamowitości i grozy. Gdzie grasował wampir z Podhala? Na którym szlaku w Tatrach widziano yeti? W której dolinie grozi napromieniowanie i co może się kryć pod Giewontem. Zapraszamy do galerii 10 strasznych i niepokojących miejsc pod Tatrami oraz związanych z nimi niesamowitych historii. tomasz skowronski / polskapresse, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (13 zdjęć)

Zakopane to pełna życia i gwaru zimowa stolica Polski. Nie znaczy to jednak, że nie ma w niej miejsc, z którymi wiążą się dziwne i niepokojące historie. Zebraliśmy dla Was listę 10 nawiedzonych, magicznych i niepokojących miejsc w Zakopanem, Tatrach i na całym Podhalu, w których włos może się zjeżyć na głowie. Jeśli lubicie zwiedzanie z dreszczykiem, sprawdźcie, jakie niesamowite opowieści wiążą się z Zakopanem, Doliną Kościeliską, Czerwonymi Wierchami i innymi popularnymi szlakami turystycznymi w Tatrach.