Nic nie zapowiada rozwiązania problemów kierowców na Władysława IV w Zielonej Górze. Nie przybędzie miejsc parkingowych

Przy Władysława IV stoją wieżowce, w których mieszka wielu kierowców. Miejsc parkingowych jest zbyt mało, w stosunku do potrzeb. Każdy skrawek, na którym da się zatrzymać jest cenny, nawet jeśli nie jest do tego przeznaczony. W efekcie sfrustrowani są piesi i kierowcy, nie wspominając już o służbach - pracownikach ZGK, którzy często nie mogą dojechać do kubłów ze śmieciami oraz straży pożarnej i karetek pozbawionych możliwości dotarcia do poszkodowanych.

Mimo ustawionych znaków zakazu i informacyjnych kierowcy blokują dojazdy do bloków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze Agnieszka Linka