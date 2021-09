"Nie damy rady". Dramat w Biurze Ochrony Zwierząt w Zielonej Górze. Ta historia złamie Ci serce

Boisz się pająków? To lepiej nie patrz! W Zielonej Górze dzieci bawiły się z owadami

Stowarzyszenie znalazło się w dramatycznej sytuacji finansowej. Nie stać go ani na interwencje (polegające na odbieraniu zwierząt właścicielom, którzy się nad nimi znęcają), ani na leczenie podopiecznych. BOZ nie tylko finansuje terapie podopiecznych, którzy niejednokrotnie są w fatalnym stanie fizycznym i psychicznym, ale wydaje też ogromne sumy na adwokatów w sprawach karnych prowadzonych przeciwko właścicielom odebranych czworonogów. Faktury, które wpłynęły do stowarzyszenia w ostatnich dniach przerosły ich finansowe możliwości i uniemożliwiły dalsze funkcjonowanie.

Stowarzyszenie ma długi

- Mamy ponad 10 tys. zł długu. Ostatnie miesiące mocno wydrenowały nas pod względem finansowym- mówi bezradnie Izabela Kwiatkowska, przedstawicielka Biura Ochrony Zwierząt.

Uratowane zwierzęta to tzw. ciężkie przypadki

Koszty leczenia maltretowanych zwierząt są bardzo wysokie. Faktura z jednej tylko lecznicy wynosi 12 tys. zł. Zwierzęta uratowane przez BOZ to zwykle tzw. ciężkie przypadki. Np. w zeszłym miesiącu stowarzyszenie doprowadziło do odebrania właścicielowi kota Frediego, który nie miał połowy pyszczka. Z kolei Dżeki to pies z gigantycznym guzem jąder i guzem wątroby.