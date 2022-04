Nie do wiary! Mieszkańcy Zielonej Góry naprawdę używają tych rzeczy w toaletach?! Zielonogórskie Wodociągi pokazały zdjęcia

Zapchana kanalizacja. To robią mieszkańcy Zielonej Góry!

Zielonogórskie Wodociągi pokazały zdjęcia tego, co zostało znalezione w ostatnim czasie w zapchanej kanalizacji. Trudno w to uwierzyć. Jak komuś mogło przyjść do głowy, aby wrzucać takie rzeczy do toalet? Spółka mówi nie dla śmieci w sieci.

- Konsekwentnie i wytrwale przypominamy i uczulamy mieszkańców na to, co nie powinno być wrzucane do kanalizacji. Aż trudno uwierzyć i wyobrazić sobie, co znajdujemy podczas codziennych prac związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnych na terenie miasta! - piszą pracownicy spółki na Facebooku.

To nie tylko włosy, nawilżone chusteczki, pampersy, czy szmaty, bo to jest zawsze.