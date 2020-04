Nie ma winnych wielkiej bójki kiboli na 130 osób. Sprawę umorzono...

Na miejsce przyjechało sześć radiowozów, nikogo jednak nie udało się zatrzymać. Jedna osoba trafiła do szpitala. Mężczyzna twierdził jednak, że... spadł z drzewa.

Do zdarzenia doszło niemal rok temu, w Wielką Sobotę, 20 kwietnia. Nasi Czytelnicy zaalarmowali nas wtedy, że na drodze między Zieloną Górą, a Nowogrodem Bobrzańskim kibole zorganizowali wielką ustawkę. Według szacunków mogło w niej wziąć udział ponad 130 osób. Bijatyka rozegrała się na oczach podróżnych, którzy jechali akurat do rodziny na święta. Dzika horda miała wbiec przed maski ich samochodów. Świadkowie zaniepokojeni całą sytuacją natychmiast wezwali policję.

Zaraz po zdarzeniu, kibole pochwali się swoim „występem” w mediach społecznościowych. To właśnie z tych relacji dowiedzieliśmy się, że w bójce wzięli udział chuligani Miedzi Legnica i Promienia Żary, którzy starli się z pseudokibicami Lecha Sulechów i Falubazu Zielona Góra.

Tak zajście relacjonowała osoba, która podawała się za uczestnika bijatyki, sympatyka Lecha Sulechów: „W Wielką Sobotę lecimy na swój mecz do Żar. Tego dnia wspiera nas Falubaz w 34 osoby. Łącznie jest nas ponad 80 osób. Na trasie wysypuje się na nas koalicja Promień & Miedź plus delegacja Śląska razem w 75 osób. Podejmujemy rękawicę w ok 60 osób. Zdecydowane zwycięstwo przeciwników.„

Brak winnych bijatyki

Po opisanych zdarzeniach natychmiast ruszyło policyjne śledztwo. Zabezpieczono filmy i zdjęcia wykonane przez świadków, spisano zeznania. Efekty tych działań? - Postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze. Postanowieniem z listopada 2019 roku umorzono je z powodu niewykrycia sprawców – informuje prokurator Zbigniew Fąfera, rzecznik prokuratury okręgowej.