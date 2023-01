Nie masz jeszcze profilu na PUE ZUS? Załóż go jak najszybciej! Podpowiadamy, jak to zrobić

Kilka tysięcy firm zwleka z dopełnieniem obowiązku

- Również do końca miesiąca, od godz. 8.00 do 14.00 można skorzystać z telefonicznego wsparcia, numery telefonów podane są w kalendarium na stronie zus.pl . Dla płatników przygotowaliśmy także szkolenia online, podczas których będzie można dowiedzieć się m.in. jak samodzielnie założyć konto na PUE ZUS, tworzyć potwierdzenia danych, wysyłać i przyjmować korespondencję oraz korzystać z aplikacji ePłatnik. Na wirtualne spotkania zapraszamy 23,25, 27 oraz 31 stycznia o godz. 10:00. Zapisy przyjmujemy mailowo pod adresem ZUS_ZielonaGora_wsparc [email protected] - dodaje Muchowska.

Jak założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS?

Założenie profilu na PUE trwa kilka minut i można to zrobić w każdej chwili. Wystarczy wejść na stronę zus.pl, wybrać sposób rejestracji i wypełnić formularz. Następnie należy ustalić hasło do konta, a na podany w formularzu adres e-mail dostaniemy login. Ze względów bezpieczeństwa trzeba również potwierdzić swoją tożsamość, można to zrobić m.in. za pomocą profilu zaufanego, podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego), wirtualnie poprzez e-wizytę w ZUS, bądź osobiście w każdej placówce ZUS. Konto na PUE można zarejestrować także poprzez bankowość elektroniczną. Na stronie zus.pl znajduje się instrukcja, jak to zrobić .

Co daje posiadanie profilu na PUE?

Profil umożliwia on załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik, przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

