Nie można sobie teraz odpuścić podwyżek - pyta Czytelniczka z Zielonej Góry

Wzrasta oplata środowiskowa

Czy miasto nie mogłoby dołożyć trochę pieniędzy, by nie obciążać mieszkańcami aż tak dużą podwyżką? - to najczęstsze pytania naszych Czytelników. Okazuje się, że nie może. Zabraniają tego przepisy. Zakład ma się samofinansować. Nie może brać pieniędzy od miasta ani też zarabiać na usłudze. Do tej pory udawało się spinać budżet i nie trzeba było wprowadzać żadnych podwyżek. Co się zatem stało, że teraz jest inaczej?

Wszystkiemu winna jest tzw. opłata środowiskowa. Ustala ją rząd. Do tej pory za 1 tonę odpadów wynosiła ona 24 złote i 15 groszy. W 2018 stawka wzrosła do 140 zł, w 2019 do 170 zł, w 2020 roku - 270 zł!

A to jeszcze nie wszystko. Trzeba zapewnić monitoring wysypiska i punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a to szacowany koszt 600 tys. zł. Do tego dochodzą opłaty za magazynowanie śmieci. Szacuje się, że wyniosą one 200 tys. zł