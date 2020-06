Nie musisz daleko wyjeżdżać. Pod nosem mamy swoje Mazury i Bieszczady. Zobacz

Zastanawiamy się, gdzie atrakcyjnie spędzić popołudnie albo weekend. Zobacz, jak blisko nas mamy swoje Mazury i Bieszczady. Można do nich dotrzeć rowerem, samochodem czy pieszo.

Być może kwarantanna, strach i powszechna izolacja spowodowała, że tak chętnie wychodzimy teraz z domu. Co prawda, nie wszyscy zachowują odpowiedni dystans, a przecież wirus nie zniknął, ale większość z nas woli spędzać czas na świeżym powietrzu z dala od skupisk ludzi. Gdzie pojechać? Najchętniej nad wodą. A jej u nas nie brakuje. Mamy pod nosem wiele ciekawych miejsc do spacerów, grillowania czy posiedzenia nad brzegiem, niekoniecznie z wędką.

Mamy swoje cuda niedaleko domu i trochę dalej Nie trzeba jechać daleko, by zachwycić się przyrodą, pływającymi kaczkami. W Zielonej Górze jest kilka ciekawych miejsc, choćby Wagmostaw, Dzika Ochla. Park Poetów. Ale to najbardziej znane miejsca, a przecież uroczo jest też na tzw. gliniankach za osiedlem Cegielnia czy w wielu miejscach Złotej Łączy. Trzeba się tylko dobrze rozejrzeć i poznać okolicę. Niektóre miejsca za os. Zacisze czy Leśnym przypomnieć nam mogą wędrówki po Bieszczadach. A gdy nabierzemy apetytu, możemy się wybrać dalej - do Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Tam już mamy Bieszczady jak nic. Wąwozy, stawy, strumyki, ptaki i liczne zwierzęta...

Stawy w parkach oraz zalewy też mają swój klimat Jeśli lubimy jeździć rowerem i spacerować nad wodą, zawsze można wyskoczyć na chwilę nad zalew w Czerwieńsku czy Świdnicy. To miejsca jeszcze nie wszystkim znane, ale ci, którzy tam trafili, chętnie wracają. Bo woda, las i śpiew ptaków ukoją niejedne nerwy. Można też udać się do Przytoku czy Zatonia, gdzie także w parku znajdziemy wodę. Albo w Droszkowie czy Zaborze. Odwiedzić też można staw przed mostem w Cigacicach... Teraz z powodu remontu i zamknięcia mostu jest tu ciszej i spokojniej. A skoro już tu jesteśmy, to warto zajrzeć nad Odrą i pospacerować wzdłuż biegu rzeki. Także w Pomorsku czy Milsku.

Nie tylko Dąbie, warto wybrać się w inne miejsca Gdy mamy więcej czasu i sił na rowerze (albo do dyspozycji samochód) możemy pojechać np. do Brzeźnicy czy Prądocinka i podziwiać widoki wokół Bobru. Albo nieco dalej pospacerować sobie wokół zalewu elektrowni wodnej Dychów. Jest wygodna, betonowa ścieżka. Chwilami można się poczuć jak nad morzem, bo widać i słychać szum fal. A jak zamarzy się nam relaks nad jeziorem, kawa lub grill, możemy rozłożyć się nad jeziorem w Kołatce czy Bronkowie, po drodze podziwiając stawy... Można też zajrzeć do Łochowic, Osiecznicy czy Strugi... albo dalej do Gryżyny. Czy w stronę Babimostu - nad jezioro Wojnowskie czy na Liny.

