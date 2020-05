Nie musisz jechać za miasto, by odpocząć nad wodą. W Dolinie Gęśnika powstaje plaża, z myślą o wypoczynku zielonogórzan

,embed.html">

Czy przez epidemię koronawirusa prace w Dolinie Gęśnika są zagrożone?

Pod koniec kwietnia wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk informował nas, że pandemia koronawirusa zbytnio nie powinna namieszać w tej inwestycji. Choć nie można wykluczyć problemów związanych np. z dostawą materiałów czy kadrą. Magistrat dopuszcza możliwość, że wykonawca może trochę wydłużyć termin oddania odnowionej Doliny Gęśnika do użytku. Na razie nie ma o tym mowy, ale zakładać trzeba różne scenariusze. Plan jest taki, by to miejsce rekreacji było gotowe do końca czerwca br. Trzymamy kciuki, żeby wszystko skończyło się zgodnie z planem.