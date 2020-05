Nie tak daleko od domu, a tyle ciekawostek można zobaczyć. Gdzie? W drodze nad Odrę

Chodzi o niedługą, około 10 km, trasę z Zielonej Góry przez Łużyce na prom w Pomorsku. Wiosna i budząca się do życia przyroda pozwala nam na nowo odkryć znane miejsca i cieszyć oko pięknymi widokami. Nie wierzycie? Obejrzyjcie zdjęcia.

Z Zielonej Góry udajemy się do Łężycy, obserwując, jak po obu stronach drogi rozwija się osiedle Czarkowo. Powstają tu nie tylko nowe bloki mieszkalne, ale i sklepy, usługi czy pętla autobusowa Miejskiego Zakładu Komunikacji, dzięki której mieszkańcy tej części miasta będą mieli łatwiejsze połączenia z centrum Winnego Grodu.

W Łężycy warto dłużej zatrzymać się też w starszej części sołectwa, przy kościele filialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej, który znajduje się na wzgórzu. Tu można poznać losy polskich Kresowiaków. Na placu przed świątynią stoi krzyż, wagon, pamiątkowe tablice. Na kamiennych płytach wyryte są nazwiska ludzi, których pomordowali banderowcy. Jest też ziemia z mogił ofiar. Co roku organizowane są tu patriotyczne uroczystości.

Prom w Pomorsku, spacer wałami - tu ciekawe spędzisz czas

Jadąc czy idąc dalej w stronę Pomorska podziwiać możemy piękne lasy, żółte od kwitnącego rzepaku pola. Co prawda, nie mamy tutaj ścieżki rowerowej, ale drogą przejeżdża zwykle niewiele pojazdów. Jest więc spokojnie. Słychać śpiew ptaków. Mała uwaga - dojeżdżając do miejscowości Wysokie zjeżdżamy ze wzniesienia (lub w drugą stronę musimy na nie wjechać). Kiedy dotrzemy na miejsce, może wjechać na prom lub pozostawić samochód na poboczu drogi z robić sobie spacer wałami rzecznymi. Widoki na Odrę, rosnące przy niej stare drzewa, prom są warte naszego wysiłku, by znaleźć się w tym miejscu.