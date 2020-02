Nie wiedzieliście? 355 lat temu w Zielonej Górze spalono ostatni raz „czarownicę”

Spokój trwał 14 lat. Czyli do czasu, gdy 84-letnią mieszkankę Łężycy Katarzynę Frunken oskarżono o odebranie mleka krowom sąsiadów, sprowadzenie na wieś burzy oraz wywołanie choroby. Jednak to były ledwie wprawki...

Zajrzyjmy do jednego z największych skarbów Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, czyli do tzw. Extractu, wyciągu z protokołów z przesłuchań kobiet oskarżonych o czary.

„1663, dnia trzynastego lipca w piątek w nocy w więzieniu diabeł złamał szyję starej czarownicy z Przylepu, zwanej Liehner. Zmarła czternastego, a dwudziestego czwartego została spalona”. „1663, dnia dwudziestego czwartego lipca w mieście były pławione Turken i Hauven, a piątego września zostały spalone. Turken miała przez trzy lata związek z diabłem i sprzedała żywe, sześciotygodniowe dziecko za korzec żyta (...). Hauven miała również do czynienia z szatanem przez cztery lata, zabiła swego szwagra, jak i bydło innych ludzi”. Do tego sporo... seksu. Okazało się, że sędziowie gustowali w pikantnych szczegółach, a nieszczęsne kobiety mówiły wszystko, aby tylko uniknąć bólu.

Ofiar byłoby zapewne jeszcze więcej, gdyby nie to, że niespodziewanie przed śledczymi zaczęły stawać kobiety z tzw. dobrych mieszczańskich domów.

Zapytali wyrocznię

W annałach zwraca uwagę historia małżeństwa Grasse. Na Elżbietę, jako na czarownicę, wskazało kilka osób. Ściągała na sąsiadów istne plagi egipskie. Jej mąż Krzysztof stanął za nią murem. Błagał o to, aby jej nie torturowano, chciał zapłacić kaucję. Sędziowie zaczęli mieć wątpliwości i zapytali „wyrocznię” z Lwówka. Ta kazała ją torturować. Kobieta przyznała się do związków z szatanem 27 października 1664. Odwołała później swoje zeznania, co tylko pogorszyło jej sytuację. Spłonęła na stosie 6 lutego 1665 roku. Gdyby utrzymała poprzednie zeznania, kat „tylko” udusiłby ją, a potem dopiero spalił.