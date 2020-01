Nie żyje Alfred Krzystyniak. Żużlowiec, który w latach 80. tworzył potęgę Falubazu

To smutna wiadomość dla zielonogórskiego środowiska sportowego, w szczególności dla tego związanego z żużlem. Nie żyje Alfred Krzystyniak, zawodnik legendarnej drużyny Falubazu Zielona Góra, która na początku lat 80-tych minionego wieku budowała potęgę speedway’a w Winnym Grodze.

Ależ to był finał! Nowy tor Falubazu. Pamiętacie? [ZDJĘCIA]

Alfred Krzystyniak był bratem bliźniakiem Jana Krzystyniaka, bardziej utytułowanego wychowanka Falubazu, który ścigał się do 1998 roku. Do dziś mówi się, że gdy obaj zaczynali swoje sportowe kariery, to zdecydowanie bardziej przebojowy na torze był Alfred.