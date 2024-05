Niebezpieczna pogoda w Lubuskiem. W środę burze z gradem, ulewy, silny wiatr | PROGNOZA POGODY

W ciągu dnia w kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, jedynie na wschodzie okresami małe. Miejscami przewiduje się przelotny deszcz oraz burze, głównie na zachodzie i południu kraju. W czasie burz prognozowana suma opadów wyniesie miejscami od 20 do nawet 50 litrów na metr kwadratowy. Burzom towarzyszyć będą opady gradu. Temperatura maksymalna od 24°C na północnym wschodzie i zachodzie do około 26°C, 27°C na pozostałym obszarze kraju; chłodniej tylko w kotlinach górskich oraz nad morzem, od 18°C do 20°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru mogą dobijać do około 80 km/h.

