Niebezpieczne kąpiele w Odrze. Czy musi dojść do kolejnej tragedii?

W rzece kąpią się dorośli oraz dzieci

- Pływając po rzece w rejonie miejscowości Cigacice, można zauważyć znaczną ilość ludzi. Za nic mają starania i apele ratowników wodnych czy prewencję, którą wykonują służby w całym regionie. W najlepsze kapią się tam całe rodziny z dziećmi, a dla nas ten widok jest przerażający. Czy naprawdę musi dojść do kolejnej tragedii, której można było uniknąć? Przecież mamy w okolicach wiele miejsc, gdzie można kąpać się bezpiecznie, bo pod okiem wykwalifikowanych ratowników - mówi Patryk Dziura, naczelnik OSP w Cigacicach.

Upalna pogoda sprzyja kąpielom, ale niestety nie brakuje osób, które nie wykazują się należytą rozwagą. Przykładem tego mogą być śmiałkowie, którzy decydują się na kąpiel w Odrze w okolicach Cigacic. Amatorów wodnych uciech tam nie brakuje, mimo, że jest to śmiertelnie niebezpieczne. Kąpiel w rzece wiąże się niejednokrotnie z dużo większym ryzykiem niż wejście do morza czy jeziora.

W rzece czyhają podwodne pułapki

Strażacy podkreślają, że niski stan rzeki odsłonił piaszczyste łachy, które wyglądają jak zwykły kawałek plaży. Mieszkańcy chętnie z nich korzystają i nie byłoby w tym żadnego problemu, gdyby nie fakt, że nie poprzestają na samym plażowaniu. Największym zagrożeniem są bowiem kąpiele, bo niepozorna, wąska, płytka i wydawać by się mogło, dobrze znana rzeka, może być nieprzewidywalna. Uratowanie człowieka tonącego w takim miejscu jest trudne, a czasem po prostu niemożliwe.

Utonięcia to wakacyjna plaga

O tragedię w takim miejscu nietrudno. Szczególnie, gdy do wody wchodzimy pod wpływem alkoholu, który osłabia refleks i zdolność oceny sytuacji. Przykładem może zdarzenie, do którego doszło w minioną niedzielę w Nowej Soli. Wieczorem ratownicy tamtejszego WOPR-u otrzymali zgłoszenie o osobie przepływającej rzekę. Tylko dzięki szybkiej interwencji służb nie doszło do nieszczęścia.