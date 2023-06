Niebiańska plaża w Lubuskiem. Woda jest czysta jak kryształ, a piach jasny i drobny. Tutaj wypoczniecie!

Nie, co widzicie na zdjęciach, to nie zdjęcia zza granicy. To plaża w Lubuskiem. A dokładnie nad jeziorem Szarcz w Pszczewie. Czysty piach, woda krystaliczna, świetne zaplecze (toalety, prysznice, strefa gastro, noclegi, plac zabaw itp.). To najważniejsze zalety kąpieliska w Pszczewie.

No i jeszcze ważna sprawa: Szarcz leży niemal pośrodku woj. lubuskiego. Więc wszyscy mają do niego blisko. 8 czerwca widzieliśmy tutaj samochody na rejestracjach z całego regionu, a nawet z... Wielkopolski!

Co ważne, niedługo do Pszczewa będzie można dojechać pociągiem (SZCZEGÓŁY TUTAJ)

A które jeziora i plaże Wy polecacie? Dajcie nam znać. Wakacje już za chwilę i na pewno za dobre podpowiedzi wielu Czytelników będzie Wam wdzięcznych!