- Niech to dobro wróci do tych kochanych ludzi, którzy bardzo mi pomogli - podkreśla pani Agnieszka z Zielonej Góry

– Aktywizujemy naszych uczestników społecznie i zawodowo, aby zrealizować cel, jakim jest podjęcie przez nich zatrudnienia. Korzyść dodatkowa, to pomoc przy remontach mieszkań komunalnych i socjalnych. To dla nas ogromna satysfakcja. Osoby, które do nas trafiają, mają różne problemy, są zagrożone wykluczeniem społecznym, a jednocześnie ucząc się i aktywizując, mogą wspomagać inne osoby. Myślę, że to jest duża sprawa i bardzo nas to cieszy. Mam nadzieję, że taka pomoc wpisze się na stałe w nasze projekty – podkreśla dyrektor A. Buraczewska.