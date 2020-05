Niedaleko Górzycy zginęło dwóch 16-latków i 15-latek. W miejscu tragicznego wypadku płoną znicze. Trwa wyjaśnianie przyczyn tej tragedii

Droga między Górzycą, a Żabicami, nie jest zbyt ruchliwa. Asfalt jest tu równy, a po obu jej stronach są pola uprawne. Wyjątkiem jest tort Żabice, gdzie przy wjeździe rosną drzewa. Z racji tego, że działa tu też strzelnica, teren ogrodzono m. in. betonowymi podkładami kolejowymi. To właśnie w te drzewa i podkłady uderzył osobowy ford feista, którym podróżowało trzech nastolatków.

Był wczesny poniedziałkowy poranek, gdy do służb ratunkowych dotarła informacja o koszmarnym wypadku. Dzwoniła kobieta, która minęła się na drodze z fordem fiestą, a chwilę później we wstecznym lusterku zobaczyła tumany kurzu. Wiedziała, że mogło stać się coś złego. Zawróciła i zobaczyła roztrzaskanego forda, a w nim trzech młodych ludzi. Już nie żyli. – Kobieta, która zgłosiła wypadek, jest obecnie naszym głównym świadkiem – mówi prokurator Małgorzata Fila, szefowa Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

Duża prędkość, brak prawa jazdy...

Prokuratorzy już teraz są niemal pewni, że przyczyny wypadku były dwie: zbyt duża prędkość i nieposiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów przez osobę, która prowadziła forda. Siedzący za kierownicą nastolatek nie mógł mieć prawa jazdy. Był na to za młody. Ford, którym jechali młodzi ludzie, wypadł z drogi akurat na wysokości fortu Żabice. Gdyby stało się to w każdym innym miejscu tej drogi, samochód swoją jazdę zakończyłby w polu. Tak się jednak nie stało. Fiesta najpierw ścięła znak drogowy, prowadzący do Ługów Górzyckich. Chwilę później samochód uderzył w pierwsze drzewo (to przy nim jest dziś ustawionych ponad 20 zniczy), odbił się od niego, przeleciał kilkanaście metrów i uderzył o drugi pień, po czym roztrzaskał ogrodzenie, ułożone z betonowych podkładów kolejowych. Ford zatrzymał się na dachu. Pojazd był kompletnie roztrzaskany. Młodzi ludzie siedzieli na swoich miejscach, mieli m. in. poważne obrażenia głów.