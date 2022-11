Niedaleko od Zielonej Góry, a zupełnie inny świat. Warto wybrać się nad bajkowe o tej porze roku jeziora

Nie lubimy siedzieć w domu, także w listopadzie, podczas weekendów chętnie podróżujemy po regionie, by choć trochę pospacerować w wyjątkowych miejscach. A takim z pewnością jest Łagów Lubuski. Mimo że o tej porze roku senny i pusty, zachwyca kolorami drzew i jezior. Przy okazji możemy tu wypić kawę czy skusić się na rodzinny obiad.

- To zupełnie inny klimat niż latem, kiedy turystów pełno, gwar i kolejki w restauracjach - mówi Aldona Hryń z Zielonej Góry. - Teraz jest tu pusto, spokojnie i klimatycznie. Nad jeziorem dywany z liści sprawiają, że aż chciałoby się tu położyć i odpocząć po tygodniu pracy.

Łagów Lubuski zaskakuje o każdej porze roku

Nie tylko pani Aldona wybrała się na weekend do Łagowa Lubuskiego. Z całą rodziną. Spędzili tu sporo czasu, spacerując wokół jeziora.

- Widzieliśmy nurków. Nawet się trochę przestraszyłem, bo nagle spod wody wyszli. Myślałem, że to jakiś potwór - dzieli się wrażeniami siedmioletni Wojtek.

Jego siostra Amelia najbardziej lubi jeździć rowerem i właśnie rowerowe przejażdżki spodobały się jej najbardziej.

Mimo że wiele kawiarni, restauracji o tej porze roku jest zamkniętych, to można znaleźć i te, które nadal serwują kawę, ciasto czy obiady (np. ryby czy kaczkę).

Jeziora, zamek i bajkowe drzewa

Spacery wzdłuż jezior, po lesie czy w okolicy zamku to relaks, na jaki latem tu nie możemy liczyć. Teraz jest spokojnie i cicho.

Łagów Lubuski to jedna z najchętniej odwiedzanych miejscowości w naszym regionie. I to o każdej porze roku. Bo za każdym razem odkrywamy go na nowo. Miejscowość kojarzy się większości ze wzniesionym w XIV wieku Zamkiem Joannitów, t jednym z najcenniejszych zabytków woj. lubuskiego. Ale nie tylko on zachwyca gości. Także przyroda wokół dwóch jezior - Trześniowskiego i Łagowskiego przyciąga swoim pięknem.

Ścieżki turystyczne w Łagowie

Jezioro Ciecz (Trześniowskie) to 10. w kraju jezioro pod względem głębokości. Jest to jednocześnie jedno z najczystszych jezior w naszym regionie. Na spacer w tych okolicach można wybrać się śladem dwóch ścieżek turystycznych. Pierwsza to przyrodniczo-historyczna "Sokola Góra" o długości 1,5 km. Na jej trasie położony jest Zamek Joannitów i zabytkowy park, rezerwat leśno-krajobrazowy. Ta trasa też biegnie nad Jeziorem Trześniowskim. Znajdziemy tam pomniki przyrody i grodzisko "Na Sokolej Górze". Przejście tej ścieżki zajmuje około 40 minut.

Druga ścieżka turystyczna jest większym wyzwaniem. "Nad Jeziorem Trześniowskim" i w rezerwacie Buczyna Łagowska to trasa, której pokonanie zajmuje około 4 godzin plus około 1,5 godziny powrót do Łagowa.

