Niedzielni kierowcy przyjechali kilkoma autami i zaczęli zajmować po kilka miejsc parkingowych

Stanęli jak krowy do dojenia

- Jak parkuje imbecyl, a raczej idiota? Ano właśnie tak. Jest weekend, ruch na parkingu pod Carrefourem ogromny, a tu sześć pojazdów zajmuje pod dwa, a nawet trzy miejsca parkingowe. Wszędzie pełno aut, a oni stanęli sobie jak krowy do dojenia, nie obrażając przy tym krów oczywiście - pisze do nas Czytelnik z Zielonej Góry.

"Królowie" szos od audi, polówki, mercedesa

Na nadesłanych fotografiach widzimy m.in. dwa audi, volkswagena polo, jeepa, mercedesa. - Brak kultury osobistej to jedno, ale przerażające jest, że osoby posługujące się prawem jazdy nie mają najmniejszej ilości oleju w głowie. I takie cwaniaczki jeżdżą po naszych drogach. To nie kierowcy, tylko imbecyle z prawem jazdy. Jak nie potrafią jeździć to proponuję im chodzenie pieszo. Inteligencją nie grzeszą, to już wiemy, ale po co od razu się tym chwalić na forum? - dopytuje zielonogórzanin?