Niektórych zabolał sukces Bartosza Zmarzlika, żużlowego mistrza ze Stali Gorzów

Bartosz Zmarzlik został najlepszym polskim sportowcem minionego roku w tradycyjnym plebiscycie „Przeglądu Sportowego”, ale nie wszystkim spodobał się wybór kibiców, którzy zdecydowanie wyżej docenili tytuł mistrza świata żużlowca Stali Gorzów, niż snajperskie popisy Roberta Lewandowskiego.

Najlepszy polski piłkarz zajął w plebiscycie drugie miejsce z bardzo dużą stratą do Bartosza Zmarzlika. - Liczyłem na miejsce w pierwszej piątce, ale jak zauważyłem, że środowisko żużlowe mocno się mobilizuje i chce głosować na mnie, to pomyślałem, że będę szczęśliwy, gdy znajdę się w trójce – mówił Bartosz Zmarzlik po ogłoszeniu wyników plebiscytu. A na Facebooku dodał: „To niesamowite uczucie i w dalszym ciągu trudno mi w to uwierzyć. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za zaangażowanie, kibicom, zawodnikom, klubom. Tak naprawdę wygraliśmy My… Wygrała cała dyscyplina... Wygrała żużlowa rodzina. Jesteście wielcy! Dziś zwyciężył żużel. Gratulacje dla wszystkich nominowanych w plebiscycie”.

- Kibice żużlowi jest od dawna są bardzo zmobilizowani i wierni. Nawet ci, którzy nie do końca kibicują Bartkowi z powodu sympatii klubowych – mówił w Polsacie Sport Krzysztof Cegielski, były żużlowiec, dziś m.in. menedżer i ekspert telewizyjny. - Myślę, że nawet cała Zielona Góra głosowała na Bartka, bo w takich chwilach wszyscy potrafią się zmobilizować. Mamy bardzo silną i konsekwentną rodzinę żużlową.

„Cegła” nie mylił się. Kluby żużlowe od wielu tygodni zachęcały do głosowania na gorzowskiego żużlowca. Dla przykładu Falubaz Zielona Góra tuż przed rozpoczęciem plebiscytowej gali w mediach społecznościowych wypuścił taki post: „Żużlowe środowisko jednoczy się i wspólnie zachęca do głosowania na Mistrza Świata 2019. My przyłączamy się do tej akcji”. Po ogłoszeniu wyników zielonogórzanie i wiele innych żużlowych ośrodków gratulowali liderowi Stali.

Nie wszyscy jednak potrafili zachować klasę i docenić wybór kibiców. Szczególnym grubiaństwem wykazał się Wojciech Kowalczyk, były reprezentacyjny piłkarz, medalista olimpijski. Na Twitterze opublikował szereg obraźliwych dla Bartosza Zmarzlika i środowiska żużlowego wpisów, np.: „Jeżeli ten zmarznięty sportowiec taki dobry, to niech pokaże mi ile ludzi oglądało jego wyczyny, a ilu Lewandowskiego. Kto k… głosuje na żużlowca?”, „Dorobiliśmy się sportowca roku w Polsce, który za tydzień w papierowych wydaniach gazet będzie tylko dodatkiem do kontuzji i leczenia Roberta Lewandowskiego. Będzie jak ta cycata z ostatniej strony brukowca”, albo „My k… żyjemy w kraju teoretycznym. Najpierw walka i medialna nagonka, by dać Lewandowskiemu niezasłużoną złotą piłkę, a teraz on nie wygrywa z gościem, który na motorze nie potrafi skręcić w prawo”.

W podobnym tonie wypowiedział się m.in. dziennikarz Krzysztof Stanowski, szef serwisu weszło.com: „Chodzę po Omanie i widziałem czterech Lewandowskich i nikogo w plastronie żużlowym, nazwisko bez znaczenia. Żarty żartami, a na koniec niech Zmarzlik zrobi sobie zdjęcie z Lewandowskim i można się rozjechać”.

Na szczęście podobne reakcje były w mniejszości. Zdecydowanie więcej do Bartosza Zmarzlika płynęło gratulacji. Elegancję zachował też bezpośrednio pokonany w plebiscycie Robert Lewandowski, który takim zdaniem rozpoczął swoją wypowiedź po odebraniu statuetki za drugą lokatę: – Ciężko powiedzieć coś przed Bartkiem...

