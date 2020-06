Niektórzy na promilach chcieli jechać nawet w Grand Prix

Im bliżej sezonu żużlowego, tym coraz to nowsze wieści płyną z obozu mistrza Polski. Zarządcy Unii Leszno niedługo po tym, jak w sprawach kontraktowych dogadali się z kapitanem zespołu Piotrem Pawlickim, niespodziewanie poinformowali innego swojego zawodnika Jarosława Hampela, że ten nie będzie im już do niczego potrzebny. Żużlowe plotki nie wykluczają tego, że pożegnanie z „Małym”, to może być jeden z efektów negocjacji z Pawlickim. Jarosław Hampel za pośrednictwem mediów wyraził mocne zdziwienie, ale przyczyn rozstania nie zdradził. Być może nie został o nich poinformowany. W każdym razie, potraktowany został słabo, a do tego Unia łaskawie wskazała mu klub, do którego może go wypożyczyć. Padło na ROW Rybnik, który w razie zaangażowania Hampela, dla „Byków” i tak nie powinien być groźny. Nie będzie groźny również dla innych faworytów, bo nawet jeśli Rybnik pojedzie w składzie z Hampelem, to układ sił w lidze nie zmieni się. Spośród ekstraligowców drużyna ze Śląska ma dziś bowiem zdecydowanie najsłabszy skład. A co do związków Hampela z Unią, jest to już drugie dość brzydkie rozstanie biało-niebieskich z tym żużlowcem. Po raz pierwszy Hampel musiał odejść po tym, jak w sezonie 2012 dość długo leczył kontuzję. Sytuację wykorzystał Falubaz Zielona Góra, który w składzie z niechcianym w Lesznie zawodnikiem, sięgnął po tytuł mistrza Polski. Hampel miał wtedy rewelacyjny sezon, niemal tak dobry, jak w 2011 roku. Ciekawe, jak na Hampela podziała rozstanie numer dwa.