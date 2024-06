Nielegalne zabawki nie trafią do dzieci. Zostały przechwycone w Lubuskiem

Tych zabawek nie dostanie żadne dziecko

Lubuscy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali podczas nocnej kontroli dostawczego busa na autostradzie A2 w okolicach Torzymia. W pojeździe znaleźli zabawki, breloki, plecaki, kapelusze, karty kolekcjonerskie z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi. Przewoził je obywatel Ekwadoru mieszkający w Finlandii.

Mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom, że kupił towar w Wólce Kosowskiej i chce go sprzedać w Finlandii. W pojeździe było ponad pięć tysięcy zabawek o szacunkowej wartości oryginałów opiewającej na ponad dwieście tysięcy złotych - mówi Ewa Markowicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Handel podrabianymi produktami stanowi poważne zagrożenie dla konsumentów oraz dla prawdziwych producentów. Tego rodzaju działalność nie tylko prowadzi do strat finansowych dla właścicieli marki, ale także naraża klientów na ryzyko otrzymania niebezpiecznych produktów. Podrobione zabawki często zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia, między innymi niebezpieczne ftalany czy metale ciężkie. Nie mają też mają wymaganych ostrzeżeń czy instrukcji. Wprowadzanie do obrotu towaru z podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem. Kara wynosi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Zobacz również: