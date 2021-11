Niemcy: COVID kontratakuje, obostrzenia coraz poważniejsze. Jarmarki bożonarodzeniowe w dwóch landach odwołane

Niemcy: koronawirus znowy groźny, jarmarki bożonarodzeniowe z obostrzeniami

We wtorek 26 października 2021 senat Berlina (stolica Niemiec ma status kraju związkowego, własną konstytucję i senat) ogłosił, że chociaż w tym roku słynne jarmarki bożonarodzeniowe w mieście odbędą się z grubsza według zwykłych zasad, to jednak uczestnicy będą musieli udowodnić organizatorom, że zaszczepili się przeciw koronawirusowi lub mają status ozdrowieńca. Od połowy listopada 2021, w związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa, władze Berlina wprowadziły zasady typu 2G na wszystkich imprezach masowych. To zaostrzenie reguł w stosunku do poprzedniego sytemu 3G.