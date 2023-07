Niepełnosprawny mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych w Sulechowie

Choć sytuacje, gdy dochodzi do potrąceń osób niepełnosprawnych są rzadkością, to jednak trzeba pamiętać, że zgodnie z przepisami są one pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Pieszy na przejściu, a do nich zaliczamy osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, nigdy nie powinien być zaskoczeniem dla kierującego, który ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić mu pierwszeństwa - mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.