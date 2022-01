Nierealna propozycja. "Medyk" ma szans, by rozpocząć pracę w Sulechowie wraz z nowym rokiem szkolnym Agnieszka Linka

Choć mówi się o konsultacjach w sprawie przeniesienia "Medyka", w rzeczywistości do końca lutego będzie wiadomo, co dalej z placówką. Jeśli 14 lutego radni Sejmiku Województwa Lubuskiego podejmą uchwałę, a kurator wyrazi zgodę na przeniesienie szkoły, to uczniowie "Medyka" powinni rozpocząć nowy rok szkolny w Sulechowie. Powinni, ale nie zaczną, bo infrastruktury medycznej nie da się przenieść w ciągu miesiąca. Nauczyciele tłumaczą, że szkoła medyczna to nie ławki i tablica, które łatwo da się przenieść z miejsca na miejsce.