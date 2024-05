Niesamowite Lubuskie. Ludzie opublikowali na tym profilu kilkaset tysięcy zdjęć!

„Jak na egzotycznej wyspie” – komentuje zdjęcie pani Wioletty, pani Renata. Ktoś inny dodaje: „Wygląda niczym Dalmacja”. A to jezioro Lipie w miejscowości Długie, między Strzelcami Krajeńskim, a Dobiegniewem. Również w piątek ukazały się zdjęcia z drona pana Grzegorza. „Cudny widok wąskiej wstążki, która tworzy to rozlewisko” – napisała pani Róża, a wiele innych osób polubiło zdjęcia. Pani Mania przyznała, że „szkoda tych zanikających małych jezior”. Chodzi o niewielkie jeziorko Konotop. – Akwen położony w gęstwinie leśnej, między jeziorem Dziarg, a miejscowością Kłodnica, przez które przepływa rzeka Konotop – opisał autor.

Internauci polecają Lubuskie

– Brakowało mi miejsca w którym ludzie będą wymieniać się doświadczeniami i poleceniami w kontekście potrzeby promowania regionu, w który potencjał bardzo mocno wierzę. To moja mała cegiełka w tym zakresie – przyznaje Łukasz Kozłowski, który 1 lutego 2018 roku założył na Facebooku profil Niesamowite Lubuskie. Dzisiaj działa też strona Instagramie. Założyciel tego miejsca w internecie nie chce się przechwalać, ale widać po ilości postów, komentarzy, polubień i udostępnień, jak ludzie reagują na ten pomysł.

Liczba użytkowników przekroczyła 135 tysięcy osób. To Lubuszanie w ok. 85 procentach, kilkanaście procent to mieszkańcy innych regionów.