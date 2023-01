Niesamowite miasteczko w kształcie człowieka. Atrakcje i uroki Centuripe na Sycylii. Ile może kosztować zimowy urlop na włoskiej wyspie?

Centuripe: miasteczko w kształcie człowieka

Centuripe to dziś mało znane miasteczko we wschodniej części Sycylii, położone u podnóża Etny. Czasy świetności dawno ma za sobą – przypadały jeszcze na epokę starożytnych Rzymian. W miasteczku jest jednak coś, co zwróciło uwagę internautów i zapewniło mu rozgłos na turystycznych forach internetowych: jego niezwykły kształt.

Z lotu ptaka Centuripe przypomina człowieka. Tego niezwykłego odkrycia dokonał fotograf Pio Andrea Feri, który połączył setki powietrznych zdjęć miasteczka, tworząc dwie niesamowite fotografie.

Centuripe za dnia: