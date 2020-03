Niesamowite zdjęcia naszych Czytelników! Wilki, sarny, żubry, łosie w ich naturalnych środowisku

To niesamowite i nieporównywalne z niczym uczucie móc stanąć oko w oko z dzikim zwierzęciem i zrobić kilka fotografii. Ręce czasami drżą, serce bije szybciej, a oddech jest przyspieszony, bo i moment jest wyjątkowy. Najważniejsze, by w takiej sytuacji zachować zdrowy rozsądek i zimną krew. Nie wszystkim ta sztuka się udaje, ale autorzy fotografii w tym materiale pokazali, że jest to możliwe.

Nasi Czytelnicy naprawdę stanęli niemal oko w oko z dzikimi zwierzętami. Zapraszamy do obejrzenia tych niesamowitych zdjęć.

POLECAMY RÓWNIEŻ PAŃSTWA UWADZE:

Wilki w lubuskich lasach

Zobacz również: Krosno Odrzańskie/Gubin. Wilk nagrany przez fotopułapkę: