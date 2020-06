Niestety, basen w zielonogórskim Centrum Rekreacyjno-Sportowym się nie otworzy

Zdania mieszkańców o otwarciu basenu są podzielone

- Dla mnie to bardzo dobra decyzja. Skoro nie jest się w stanie zapewnić zasad bezpieczeństwa, to lepiej niech takie obiekty zostaną zamknięte - uważa pani Ewelina. - Zdrowie nas wszystkich jest nie tylko w tych czasach najważniejsze.

- W innych miastach pootwierali i dobrze. Przecież to obiekty, które sprawiają, że jesteśmy zdrowsi, mamy większą odporność - mówi pan Paweł. - Ja jestem rozczarowany, by liczyłem, że będę mógł regularnie popływać.

- Ludzie już powariowali. To nie są normalne czasy. Wirus nie zniknął, a wszyscy dookoła się tak zachowują, jakby go nie było - uważa pani Irena. - Jeśli coś nie jest konieczne, to nie powinno się otwierać. Ludzie i tak nie zastosowaliby się do obowiązujących zasad. Tak jak nie stosują się do noszenia maseczek, rękawiczek w sklepach, autobusach, nawet w przychodniach zdrowia za nic mają maseczki czy dezynfekcję rąk.

- Rozumiem, że obostrzenia spowodowałyby, ze opłacalność otwarcia takiego obiektu jest żadna, skoro normalnie mogło wejść na basen nawet 500 osób, a teraz mogłoby maksymalnie tylko 150. Licząc, że część z nich ma zniżki, karty ZGranej Rodziny czy Seniorów 50 plus, z ekonomicznego punktu widzenia byłaby to klapa.