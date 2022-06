Nietypowe zakończenie roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze. Skoczyli do basenu w ubraniach. Tak pożegnali rok szkolny

Na koniec wielki plusk

- Wskakując do basenu w garniturach chcemy pożegnać naszych uczniów i podziękować im za ośmioletnią pracę - tłumaczy Roman Łuczkiwewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze.- Dziękujemy również wychowawcom, nauczycielom i osobom mającym wpływ na edukację naszych uczniów - kontynuuje dyrektor

Pomysł nietypowego żegnania się z absolwentami powstał w czasach, kiedy jedna z klas kończyła właśnie gimnazjum. Wtedy to zastępczyni dyrektora, pani Elżbieta Karpińska zaproponowała, że może by wskoczyć do basenu. Plan wypalił, co więcej trafił w gusta uczniów do tego stopnia, ze kolejne roczniki już nie odpuszczały kadrze nauczycielskiej, a w gabinecie dyrektora pojawiały się delegacje argumentujące, że skoro skoczyli w ubiegłym roku, to i w tym powinni.