Niewidomy wszedł pod samochód i... odzyskał wzrok

Został potrącony na przejściu i odzyskał wzrok

Wszystko się zmieniło, gdy na przejściu dla pieszych został potrącony przez samochód. Upadł na maskę i uderzył się o nią głową. Dwa tygodnie po tym incydencie mężczyzna zaczął widzieć. Lekarze nie wiedzą, co dokładnie przyczyniło się do odzyskania wzroku. Pojawiają się spekulacje, że to kwestia podawanych po wypadku leków.

Jego życie uległo całkowitej zmianie

Po odzyskaniu wzroku życie mężczyzny całkowicie się zmieniło. Nie tylko zaczął wychodzić z domu, ale znalazł pracę jako ochroniarz w szpitalu, do którego trafił po wypadku.