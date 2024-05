Niezwykła wystawa już w piątek w Galerii Pro Arte w Zielonej Górze!

Troje artystów, trzy dziedziny plastyczne, potrójnie uchwycone pojęcie soczystej Zieleni.

Malarstwo i grafika Angeliki Kąpielskiej odzwierciedlają energię i dynamikę koloru zielonego. Ekspresjonistyczne linie i kształty przenikają się, tworząc wzory pełne życia i ruchu niczym z psychodelicznego snu. Abstrakcyjne kompozycje w malarstwie Joanny Iwony Siwak z zielenią w roli głównej zapraszają do introspekcji i odkrywania nowych wymiarów natury. Motywy lasu i jeziora łączą się w syntezę barw i form, tworząc unikalną atmosferę. Zieleń w obu przypadkach jest nie tylko kolorem, ale także medium wyrażenia emocji i przeżyć. Natomiast rzeźby autorstwa Roberta Tomaka stanowią silny kontrast czerwieni wśród zielonych motywów i emanują męską energią, Nawiązując do mitologii.

Wystawa będzie dostępna od 17 maja do 1 czerwca 2024 r.

Galeria czynna od środy do piątku w godzinach, od 12:00 do 17:00 i w sobotę ,od 11:00 do 14:00.

Gdzie

Galeria Pro Arte

ul. Stary Rynek 2-3, 65-067 Zielona Góra

Rozpoczęcie

piątek, 17 maja 2024 r., o godz. 17:00