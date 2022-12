Niezwykłe wydarzenie! Mikołaj w saniach zaprzężonych w prawdziwe renifery pojawi się na deptaku w Zielonej Górze. Musisz tam być! Agnieszka Linka

Czy ktoś z Was był kiedyś w zagrodzie Świętego Mikołaja? Jeśli nie to w najbliższy czwartek będziecie mieli tę niepowtarzalną okazję. By zobaczyć żywe renifery, bajkowy mikołajowy domek i wziąć udział w niezwykłej zabawie wystarczy przyjść w najbliższy czwartek pod ratusz w Zielonej Górze.