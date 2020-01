Nikt się nie przyznaje do papierosów wartych 61,5 tys. zł

- Funkcjonariusze Straży Granicznej z Zielonej Góry ujawnili i zatrzymali wyroby akcyzowe o wartości 61,5 tys. złotych. Do ujawnionego towaru nikt się nie przyznał - informuje mjr Joanna Konieczniak, rzecznik prasowy komendanta Nadodrzańśkiego Oddziału Straży Granicznej. Fynkcjonariusze straży z zielonogórskiej placówki ujawnili papierosy we wtorej 7 stycznia na rynku w Gubinie. Na jednym ze straganów było blisko 4 tys. paczek papierosów i 8 kilogramami krajanki tytoniowej. Towar schowany był w specjalnie wybudowanej tego celu skrytce. Szacunkowa wartość tego towaru to ponad 61,5 tys. złotych. Nikt się nie przyznał do tej własności... - Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie właściciela wyrobów tytoniowych, które nie posiadały polskich znaków akcyzy skarbowej - dodaje mjr Konieczniak. WIDEO: Straż graniczna odzyskała po pościgu wartą ponad ćwierć miliona toyotę

mat. straży granicznej