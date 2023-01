Noclegownia w Zielonej Górze. Każdy ma swoje zadania i szansę, żeby wyjść na prostą | BYLIŚMY W ŚRODKU

– Jest bardzo dobrze. Nie mogę narzekać – przyznaje pan Zbyszek, złota rączka. W placówce zajmuje się drobnymi naprawami i umie to robić, bo zawodów ma kilka. M.in. murarz, ślusarz, kierowca, mechanik, tokarz. – Tutaj trzeba umieć się zaaklimatyzować – radzi pan Paweł, który sam zdecydował się przyjść do noclegowni. Przed budynkiem odgarnia śnieg.

Noclegownia w Zielonej Górze. Jest kompleksowa pomoc

Właśnie minęły dwa lata, od kiedy noclegownię w Zielonej Górze prowadzi Żarska Spółdzielnia Socjalna. Placówka jest w stanie maksymalnie przyjąć 100 osób. Latem to od 40 do 60, a zimą aż do 90. W piątek, 20 stycznia przebywało ok. 60 mieszkańców. Zima nie była dokuczliwa, dopiero od kilku dni jest śnieg. Ale pracownicy noclegowni nie czekają na chętnych, sami też przeszukują zakamarki Zielonej Góry, żeby znaleźć osoby, którym trzeba pomóc, nie tylko przetrwać trudny czas, ale wrócić na prostą.