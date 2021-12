Nowa droga na Śląskim powstanie za 3,3 mln zł - przetarg rozstrzygnięty

Inwestycja ważna dla mieszkańców

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie os. Śląskie wyraźnie się rozbudowało. Przy pętli autobusowej powstały m.in. nowe osiedla wielorodzinne. Przeprowadzenie prac budowlanych wiązało się z używaniem ciężkiego sprzętu, co oczywiście p rzełożyło się na dewastację okolicznej infrastruktury – mieszkańcy skarżyli się m.in. na uszkodzone chodniki, krawężniki i stan techniczny samej drogi. - Mam nadzieję, że miasto zainteresuje się tym, jak obecnie wygląda to sytuacja w tym miejscu – apelował Mirosław Skrzypczyński, mieszkaniec.

Dodatkowe pieniądze na drogę

Magistrat nie pozostał głuchy na te skargi i w październiku br. ogłosiło przetarg na gruntowy remont odcinka od ul. Osiedle Pomorskie aż do pętli autobusowej. Co ważne, do partycypacji w kosztach przedsięwzięcia zobowiązał się również jeden z deweloperów.

Łącznie w przetargu wzięło udział pięć firm m.in. Krosna Odrzańskiego, Szczecina czy też Bielan Wrocławskich. Finansowo oferty wahały się od ok. 3,3 mln zł do 4,3 mln zł. W ostatnich dniach zielonogórski magistrat wybrał propozycję najkorzystniejszą finansowo, którą złożyła firma Bud-Dróg z Kożuchowa. Co warto zauważyć, miasto dołożyło dodatkowe środki do inwestycji, bowiem pierwotnie zakładano, że zamknie się ona w kwocie 2,9 mln zł. Skąd taka decyzja?