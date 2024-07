Nowa grupa improwizacyjna rozbawiła publiczność do łez! | ZDJĘCIA

Różnorodność doświadczeń scenicznych i życiowych członków zespołu wzbogaciła występ, tworząc mieszankę wybuchową, która porwała publiczność

Publiczność jest kluczowa w improwizacjach

To niesamowita gimnastyka umysłu tak działać na żywo w reakcji między sobą i w reakcji z publicznością

Te gagi, te dialogi powstały tu, teraz i one się już nigdy nie powtórzą

- Myślę, że najważniejsze w improwizacji jest za dużo nie myśleć. Pozbyć się takich naturalnych mechanizmów obronnych i po prostu odważnie iść w to, co nieznane, ponieważ dzięki temu można tworzyć opowieść, która jeszcze nie istnieje. Tworzyć ją tu i teraz, przed publicznością, tak jak my dzisiaj. I to się już nigdy nie powtórzy. Te gagi, te dialogi powstały tu, teraz i one już są przeszłością. - komentuje Kajetan Suder

Wieczór pełen śmiechu i dobrej zabawy okazał się sukcesem zarówno dla grupy, jak i dla jej widzów

Początek wspólnej przygody

Członkowie grupy ipmprowizacyjnej „Trójkąt do Kwadratu” nie mają wątpliwości, że to dopiero początek ich wspólnej przygody. Planują kolejne występy, a ich entuzjazm i zaangażowanie zapowiadają wiele wspaniałych wieczorów przed publicznością. - Po próbach nie rozchodzimy się w milczeniu, tylko jeszcze chcemy ze sobą być – podkreślił Artur Belling, co świadczy o silnej więzi i pasji do tego, co robią.

Debiut grupy „Trójkąt do Kwadratu” w programie „Improstokąt” udowodnił, że improwizacja to nie tylko forma sztuki, ale przede wszystkim doskonała zabawa i możliwość tworzenia czegoś unikalnego tu i teraz. Publiczność wyszła z przedstawienia zachwycona i na pewno nie może doczekać się kolejnych występów.