Nowa pętla autobusowa, energia słoneczna z dachu MZK i nowe autobusy, czyli elektromobliność w Zielonej Górze

Pierwszy autobus elektryczny zaczął kursować w Zielonej Górze w 2018 roku. Z każdym rokiem na ulicach naszego miasta pojawiało się coraz więcej pojazdów na prąd. Ale nowoczesna komunikacja to także przebudowa zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji, budowa Centrum Przesiadkowego czy stacji ładowania autobusów. Do tego doliczyć trzeba tablice elektroniczne na naszych przystankach, automaty do biletów. Ale to nie koniec inwestycji związanych z tym elektromobilnością.