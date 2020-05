Nowa pętla MZK. Jak zmieni się teraz rozkład jazdy? Sprawdź

- Wreszcie. Jakże się cieszę! Dla mnie, ale i wielu innych mieszkańców osiedla Czarkowo to bardzo ważna inwestycje, ułatwiająca życie – mówi pani Małgorzata z Zielonej Góry Łężycy. – Do tej pory było tak, że z osiedla Czarkowo jechała kawałeczek na przystanek przy ul. Batorego, tam czekałam na jedynkę, by nią dostać się dalej do pracy. Nie było to nic przyjemnego, zwłaszcza jesienią i zimą. Teraz się to zmieni.

Pęta autobusowa MZK na osiedlu Czarkowo z ładowarkami

Nie tylko pani Małgorzata narzekała na ten sposób podróżowania z osiedla Czarkowo, które z roku na rok coraz bardziej się rozrasta. Powstają nie nim nie tylko markety, ale także nowa pętla autobusowa MZK. Oczywiście z ładowarkami do elektrycznych autobusów.

Prace budowlane kosztowały 3,2 mln zł, a ładowarki – 502 tys. zł. Jak mówi Jacek Newelski z Miejskiego Zakładu Komunikacji - próby ładowania autobusów zostały już przeprowadzone.