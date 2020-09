Nowa siedziba zielonogórskiego Domu Samotnej Matki coraz bardziej realna? Płyną kolejne pieniądze na remont placówki

- Miasto dostało deklarację dofinansowania z ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej - mówił nam przewodniczący Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Tomasz Lehman. - W ramach programu "Za życiem" , którego celem jest rozwój sieci Domów Samotnej Matki. Uznaliśmy, że skoro jest ta szansa, to warto z niej skorzystać. Miasto złożyło wniosek.

Jednak przenosiny musiałyby być poprzedzone remontem budynku, do którego trafią mamy z dziećmi. Ten kosztuje. W nowej lokalizacji, w części poświęconej na Dom Samotnej Matki, miałoby powstać 9 pokoi , a dla ośrodka interwencji kryzysowej dwa pomieszczenia.

W minionym tygodniu pisaliśmy o pomyśle przeprowadzki zielonogórskiego Domu Samotnej Matki z ciasnych pomieszczeń przy ul. Piaskowej, do nowej siedziby przy alei Wojska Polskiego.

W ostatni piątek zarząd województwa miał dyskutować nad wsparciem remontu nowej siedziby Domu Samotnej Matki. Teraz jest na to zielone światło.

- Jesteśmy tutaj w barwach naszej koalicji politycznej, nie tylko KO, ale też PSL i SLD - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. - To nasza wspólna decyzja. Udało się też w piątek uzyskać zgodę wszystkich radnych. Spotkałam się również z szefami wszystkich klubów, ale inicjatywa zarządu została przede wszystkim poparta przez koalicję rządzącą w sejmiku. Postanowiliśmy z naszego budżetu przyznać kwotę 100 tys. zł na modernizację nowej siedziby Domu Samotnej Matki oraz 100 tys. zł na wyposażenie mieszkań chronionych dla osób wykluczonych, samotnych matek w Gorzowie Wlkp. Staramy się działać w sposób transparentny dla obu miasta. Po to, by rozwiązać ten problem dla całego województwa.

Skąd ta nagła decyzja w sprawie wsparcia samotnych matek?