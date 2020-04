Nowa Strefa zabaw już powstaje w Majalandzie. Zobaczcie zdjęcia!

W Majaland Kownaty powstaje nowa strefa zabawy: Wickieland. A co to oznacza? Że będzie jeszcze więcej atrakcji w wielkim parku rozrywki, któego królową jest dobrze wszystkim znana Pszczółka Maja. Majaland to rodzinny park rozrykwki mieszczący się w Kownatach (gm. Torzym, pow. sulęciński) w pobliżu autostrady A2. Lokalizacja nie jest przypadkowa: inwestor stawia nie tylko na gości z Polski, ale też m.in. z Niemiec. Tam Pszczółka Maja, Wickie i inny gospodarze Majalandu są równie znani i uwielbiani przez najmłodszych, co w Polsce. Majaland na tę chwilę jest zamknięty - związane jest to oczywiście z sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie. Kiedy Majaland znów przyjmie wesołych gości? Ta data na tę chwilę nie jest znana. Ale właściciele Majaland Kownaty nie próżnują i starają się jak najlepiej wykorzystać ten czas: właśnie trwa budowa nowej strefy zabawy Wickieland. Fani Majalandu już piszą na Facebooku, że nie mogą doczekać się ponownego otwarcia, a zdjęcia z budowy nowej strefy robią wrażenie! Przypomnijmy: od momentu otwarcia parku rozrywki Majaland ten niesutannie się zmienia i... powiększa. Jeszcze, mogłoby się wydawać, nie tak dawno otwarto Wilkołaka - czyli wielki drewniany rollercoaster - a dziś już możemy powoli odliczać dni do wypróbowania kolejnych atrakcji. Ważna informacja dla posiadaczy karty rocznej w Majalandzie: ważność karty zostanie przedłużona o tyle dni, przez ile park rozrywki Majaland Kownaty był zamknięty. Na pierwszych zdjęciach prezentujemy ujęcia z budowy nowej strefy w Majalandzie. Na kolejnych zdjęciach prezentowane są znane już wszystkim atrakcje. WIDEO: Majaland: otwarcie rollercoastera Wilkołak

Facebook: Majaland Kownaty