Nowa Zelandia: obostrzenia COVID dla turystów wreszcie zostaną złagodzone. Loty na Nową Zelandię możliwe od 30 kwietnia 2022. Nowa Zelandia należy do najpiękniejszych zakątków na Ziemi. Jej krajobrazy rozsławiła filmowa trylogia "Władca Pierścieni" Petera Jacksona. Photo by Trish H-C on Unsplash Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Nowa Zelandia poluzuje obostrzenia COVID dla repatriantów i turystów. Od początku pandemii koronawirusa kraj pozostaje niemal całkowicie odizolowany od świata. Panujące tu obostrzenia COVID-19 należą do najsurowszych na świecie. Nawet przebywający za granicą obywatele Nowej Zelandii długo nie wiedzieli, kiedy wreszcie zostaną wpuszczeni z powrotem do ojczyzny. Nowa Zelandia ogłosiła wreszcie konkretne daty luzowania obostrzeń. Zagraniczni turyści muszą poczekać aż do 30 kwietnia 2022.