Nowe dowody rejestracyjne już od 1 maja 2022. Kto powinien wymienić dokument i czy będzie to obowiązkowe?

Wszystko to za sprawą ustawy z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Znajdują się tam specjalne wymagania odnośnie minimalnych zabezpieczeń, jakimi powinny cechować się dokumenty wydawane przez władze publiczne.

Za co kierowcy płacą najwięcej?

Nowy dokument trudniej będzie podrobić

Jak się okazuje, obecne dowody rejestracyjne nie spełniają ustawowych wymagań. Ustawodawca wprowadził zasadę, że administracja publiczna będzie miała trzy lata na dopasowanie wzoru do nowych standardów. Ustawowe trzy lata miną dokładnie w lipcu.

Dowody rejestracyjne wyprodukowane przed majem 2022 r. będzie można jeszcze odbierać w urzędach do 11 lipca 2022 r.

Starych dowodów rejestracyjnych nie trzeba wymieniać przed upływem terminu ważności

Nowe wzory dokumentów i ich wprowadzenie do użytku nie będzie skutkować koniecznością wymiany starych dowodów. Dokumenty będą ważne do czasu upływu terminu ważności, który jest na nich zapisany. Oznacza to, ze zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Nie zmieni się opłata za dokument. Kierowcy rejestrujący pojazd w wydziale komunikacji będą musieli uiszczać opłatę taką samą, jak dotychczas i będzie to dokładnie 54 zł.