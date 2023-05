Nowe mieszkania treningowe w Zielonej Górze zostały zamieszkane. Fundacja Rondo pomaga wrócić na prostą Mariusz Kapała Eliza Gniewek-Juszczak

Mieszkanie, w którym osoba do tej pory bezdomna, ma szansę na nowe życie, zostało otwarte w budynku Ochotniczego Hufca Pracy w Zielonej Górze. To kolejne takie miejsce, które w ramach programu Kroki do domu otworzyła Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego Rondo.