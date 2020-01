Nowe monety kolekcjonerskie NBP wchodzą do obiegu: Skarby Stanisława Augusta – Zygmunt III Waza

Na awersie monety umieszczono nieznacznie skrócony tekst z rewersu medalu (w tłumaczeniu): Jana króla szwedzkiego syn, Zygmunta I z matki Katarzyny wnuk, obrany Roku Pańskiego 1587 dnia 19 sierpnia, pojmawszy w niewolę Maksymiliana Austriaka, współzawodnika do tronu, koronowany 27 grudnia, królestwo szwedzkie utracił dla stałości w wierze katolickiej. Za jego panowania sąsiedni Polsce nieprzyjaciele po wielekroć zgromieni, Smoleńsk przez niego samego wzięty, z Turkami chwalebny pokój zawarty, wojny domowe przytłumione. Umarł w Warszawie na Zamku, który odnowił, roku pańskiego 1632, mając lat 66, w 45. roku panowania, dnia 30 kwietnia.

Złota moneta o nominale 500 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 600 sztuk. Moneta srebrna o nominale 50 zł w nakładzie do 5000 sztuk.

Monety można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

„Zygmunt III toczył liczne wojny i rozszerzył terytorium Polski do największych w dziejach rozmiarów. Był to także okres wielkiej prosperity gospodarczej Rzeczypospolitej, choć sam król nie zyskał pochwały ani u współczesnych, ani u potomnych. (...) Przeniósł swą rezydencję do Warszawy oraz zapisał się jako wybitny mecenas i protektor sztuki czasu manieryzmu i wczesnego baroku. Zmarł w Warszawie w 1632 r. i został pochowany na Wawelu” – pisze Marta Męclewska w folderze emisyjnym.

Polecamy także: Polskie banknoty kolekcjonerskie. Czy można na nich zarobić?