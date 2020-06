Nowe nasadzenia. Miasto zyskuje czterometrowe drzewa. Gdzie się one pojawiły

Nowe nasadzenia: klony lub lipy

Jak informuje nas Tomasz Rybarczyk z Urzędu Miasta w Sulechowie - w obecnej chwili wykonawca dokonuje nasadzeń drzew - są to klony i lipy. Dlaczego takie drzewa? Lipy zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mają zapewnić dalszą ciągłość alei w pasie ulicy. Natomiast obydwa gatunki drzew należą do długowiecznych oraz miododajnych, co również powinno zadowolić pszczelarzy i miłośników ekologii.